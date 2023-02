Carolina Oltra confesó qué beneficio le trajo sacarse lolas

Con valentía, movilizada por un llamada de su interior, Carolina Oltra llevó a cabo una cambio de vida radical, con esa decisión de quitarse los implantes mamarios que incorporó a su cuerpo en plena adolescencia. A diez meses de esa operación, la modelo armó un texto conmovedor.

Además de la búsqueda de una aceptación propia, la blonda también persiguió atender algunas secuelas de salud que se le activaron por las siliconas en su organismo. Por eso, en los últimos días optó por compartir una confesión en su cuenta oficial de Instagram.

Con total honestidad, Carolina redactó una sustancial cantidad de líneas para explicar todas las variantes positivas que se presentaron en su presente con la extirpación de los implantes. Así, la pareja de Emiliano Moriatis contó: "Me llegan muchísimos mensajes preguntándome por mi recuperación, por cómo hice para no perder mi autoestima y preguntándome si me arrepiento".

En cuanto a la rehabilitación, a los pasos que se encadenaron a ese ingreso al quirófano, Oltra especificó: "Mi recuperación fue realmente maravillosa, a la semana ya estaba manejando y al poco tiempo volví a mi rutina de gimnasia habitual”.

Sobre las cuestiones anímicas, y entrelazada en las dudas de muchas mujeres sobre qué pasaría en su mente sin la aparente seguridad de una imagen hegemónica, Carolina admitió: “Lejos de perder mi autoestima, la estoy recuperando, amándome y gustándome sin ningún plástico apoyado sobre mis órganos vitales”.

“Tengo una mirada más bondadosa hacia mí con el único fin de gustarme", confesó la ex de Freddy Villarreal. Toda una definición poderosa de una transformación real, poderosa, que partió desde una necesidad, de una introspección de lo verdaderamente importante.





Qué beneficios siente Carolina Oltra tras quitarse las silíconas

En ese posteo, Carolina abordó una arista fundamental, que refiere a uan gama enorme de beneficios, de secuelas espectaculares que se presentaron en su vida sin las siliconas. "Volví a sentir los dedos de mi mano izquierda, que hace rato se me habían dormido”, exteriorizó.

Además, Oltra agregó otras ventajas: “Volví a recuperar mi sueño y descanso nocturno, al tiempo pude bajar a más de la mitad mi dosis de levotiroxina producto de mi tiroidismo de hashimoto (por supuesto supervisado por mi médico). Volví a tocarme el pecho, a sentir los latidos de mi corazón y sentírselo a mis hijos cuando los abrazo".