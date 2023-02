Este jueves, el Indio Solari hizo el anuncio más temido por sus seguidores en una entrevista de un programa radial español. El legendario cantautor confirmó su retiro de los escenarios, argumentando que ya no se encuentra en su merjor versión.

En la nota con el periodista Vicente Mariskal Romero, el Indio Solari remarcó sobre la posibilidad de una presentación en vivo: “En este momento la puerta está entreabierta porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero transformar esto en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. No tengo más ganas, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. Ya cumplí mi tiempo”.

De manera inmediata, las redes sociales se inundaron con el pedido de los fans del Indio Solari por un gran show de despedida, evento que por el momento no está en los planes del legendario artista.

Esquivando un tono trágico, el Indio Solari subrayó que se siente bien porque puede seguir componiendo, dejando en claro que no se trata de un retiro de la música, sino de las actuaciones en vivo.

Hablando en tercera persona, el Solari concluyó: “El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. Debés en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”.