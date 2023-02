El dramático video que se viralizó de Chano Charpentier

Chano Charpentier se encuentra internado hace varios días. El cantante fue internado en el Sanatorio Otamendi por una intoxicación, según revelan fuentes extraoficiales. "Chano está con baja oxigenación y no lo pueden despertar, por eso sigue entubado", informó el periodista Luis Ventura.

Desde que se dio a conocer la noticia, la familia del músico no dio muchos detalles al respecto. Bambi Charpentier, su hermano, compartió en las redes este fin de semana una carta donde hizo un pedido especial: por favor fueran respetuosos con la situación.

En las últimas horas, Marina Charpentier, madre del cantante, habló en el programa radial Lanata Sin Filtro. "Para todos los opinólogos: mi hijo tiene 41 años, vive solo. Él se expresa a través de la música, su arte es lo que lo salva. A él eso es lo que le hace bien. A mi no se me permite hacer lo quiera con su vida y aunque yo lo internara, si él quiere irse, se va", contó sumamente angustiada.

En este contexto, en las últimas horas los fanáticos del ex Tan Biónica compartieron un video inédito del cantante en las redes sociales. En las imágenes se lo puede ver confesando sus graves problemas de adicciones: "Si me ven haciendo alguna gildada que me ve, que me botonee loco".

"Me gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa en tratamientos. Ponele, yo paso un montón de días limpio ¿me entendes?", agregó Chano durante la entrevista.

"Todo el mundo me invita a todo. Es difícil decir que no. A mi me dicen Chanito querido, toma. A veces puedo decir que no, muchas veces digo que no. Osea me da re pena decir esto y confesarme así", expresó.

"¿Vos me queres ayudar un día? Si un día me ves haciendo algo. Botoneame. Yo creo que no va a pasar porque estoy bien hace un montón de tiempo. Se lo digo a cualquiera que me vea. Si me ven haciendo alguna gildada que me ve, que me botonee loco", concluyó.