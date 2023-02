Mirtha Legrand contó cuándo y dónde regresa a la televisión

La ausencia de Mirtha Legrand de los televisores de la Argentina es extraña y la icónica mujer palpitó su vuelta a la pantalla chica, para seguir acompañando la mesa de los televidentes con sus históricos almuerzos. La Chiqui se mostró muy entusiasmada con su posible regreso a la pantalla de eltrece.

La diva de los almuerzos pasó un sábado entre la magia de las propuestas teatrales de la Ciudad de Buenos Aires. Tras hacer su aparición en la Avenida Corrientes para disfrutar de la obra Tom, Dick y Harry recibió una sorpresa al final de la función, cuando inesperadamente le acercaron un ramo de flores junto a una gran ovación.

El momento emocionó a la mítica conductora, que luego mantuvo diálogo con TN y expresó: “Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está. Faltan algunas cosas que no voy a decir”. Cabe recordar que Mirtha abandonó la pantalla chica en la pandemia para preservar su salud y las negociaciones para su regreso se tornaron dificultosas.

Desde el canal, por otro lado, confirmaron la revelación de la diva y aseguraron que se encuentran en proceso de tratativas y a la espera de una respuesta por parte de la productora de Nacho Viale, StoryLab. Mientras se ultiman detalles, el público se mantiene expectante para recuperar a la reina madre de la televisión argentina.

Por otro lado, Mirtha aseguró estar contenta por haber cumplido la promesa hecha a Nicolás Cabré y Mariano Martinez, actor y director respectivamente de Tom, Dick y Harry. “Ellos estuvieron en mi último programa y les prometí que iba a venir. Es mi primer salida en Buenos Aires, estuve en Mar del Plata mucho tiempo. Ahora vine acá y cumplí con ellos. Me divertí muchísimo, me he reído tanto. Está muy bien lograda”, expresó.

A poquitos días de cumplir 96 años, la conductora también agradeció la compañía y el cariño que el público le demuestra constantemente. En sus redes sociales, donde cuenta con casi un millón de seguidores, sus fanáticos le mandan buenos deseos y se deshacen en elogios: “Digna de admiración y respeto. Cuántos quisieran llegar como usted tan íntegra y elegante transmitiendo lo positivo que es hacer honor y una cultura ejemplar el trabajo”; “Ella, elegante, informada, seductora, maneja la dinámica del programa y las cámaras como ninguna. Es única, ¡¡es una reina!!”, son algunos de los mensajes.

Mirtha también adelantó que tiene pensado organizar un festejo especial para el 23 de febrero. “Voy a festejarlo en mi casa, va a ser una reunión con amigos”, aclaró. Por último, La Chiqui se expresó sobre la situación personal que atraviesa su nieta, Juana Viale: “No sé si está separada. Con ella nos whatsappeamos mucho y no hablamos de eso”.

Por otro lado, la diva de los almuerzos fue noticia hace poco al subastar por 11 millones de pesos una camiseta de Leo Messi. En enero se concretó la venta y lo recolectado se destinó al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. La subasta tuvo lugar durante la gala anual a beneficio del centro de salud. En ese momento, Mirtha contó que fue la madre del jugador de fútbol quien le dio la prenda: “La llamé a Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”, precisó.