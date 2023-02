Romina de Gran Hermano contó el polémico motivo íntimo de su ex para divorciarse: “Él quería…”

Romina continúa con su poder en la casa de Gran Hermano, un status que ratificó y evolucionó con el mano a mano que vivenció con Alfa. Tras la eliminación del más longevo, la ex diputada adquirió mayor preponderancia aún en el juego, por eso todo lo que cuente se transforma en un tema nacional, prácticamente.

Una de las aristas que más polémicas despertaron en torno a la morocha se vincula con su ex marido, Walter Festa, y todas las conexiones políticas. De hecho, ese lazo la catapultó a ocupar una banca en el Congreso, nada más y nada menos.

Ese matrimonio se disolvió y en las últimas horas, Romina aportó una explicación desconocida hasta el momento y que tiene que ver con un deseo del ex intendente de Moreno, o al menos la lectura que pudo recabar la propia participante del reality.

Toda esta confesión se produjo en una charla con Julieta y Daniela en la cocina del programa, ahí la morocha abrió su corazón sobre los sentimientos que la abordan por el encierro: "Por momentos, hay cosas que me acuerdo y como que lo re extraño a Walter pero es por momentos, igual".

Tras narrar una anécdota de un viaje familiar, Disney intervino para ofrecer su punto de vista y le expresó a la ex legisladora: "Él también te debe extrañar, estuvieron un montón de tiempo juntos". Así surgió una frase contundente de Romina: "No sé, no creo. Él estaba re bien, vos lo veías entero. Él venía a mi casa y yo no lo quería atender. Él estaba enterísimo, se ve que hace rato quería separarse de mí. Él lo re superó".

De hecho, la morocha especificó que su ex transitó la ruptura de una manera liviana y hasta le recriminó eso al exteriorizar: "Él me dijo que ya lo había superado en casa, como que ya había hecho el duelo en casa. Nunca me di cuenta yo. Hubo muchas cosas que me dolieron un montón, me enteré de su boca y le dije 'me hiciste perder tiempo al pedo'".

Y finalmente se sumergió en el meollo, en la cuestión más álgida porque Romina señaló un deseo íntimo de Festa: "Apenas se separó de mí, lo primero que quería era... Yo sentía que él quería la libertad para estar con minas. Te lo juro que lo sentía así. Él se quería sentir libre, en vez de preferir una familia, le podía más eso. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Él me dijo que era una conocida supuestamente".