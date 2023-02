La decisión de Romina de Gran Hermano que pone en peligro a una de las participantes favoritas del público

Este jueves, en la gala de Gran Hermano (Telefe), Romina Uhrig tuvo la compleja misión de decidir a cuál participante del popular reality salvar de la placa de nominación del próximo domingo. La líder de la semana había ganado el desafío que le otorgó el beneficio de inmunidad, y la chance de rescatar a un compañero de la casa.

A lo largo de la emisión de Gran Hermano, Romina tuvo que elegir entre Lucila, Nacho, Daniela y Julieta. La decisión no fue tarea sencilla ya que las dos últimas son grandes amigas y aliadas en el juego de la exdiputada. Sin embargo, la jugadora tomó una filosa determinación que podría complicar a Daniela.

En la placa, también estaba Camila, la integrante de Gran Hermano que esta semana fue fulminada y que por tal razón no podía ser salvada por Romina.

Tras un largo suspenso, la líder de la semana anunció el rescate de Julieta, y con poco tiempo restante en la emisión de Gran Hermano, Romina justificó por qué tomó esa decisión.

Antes, la jugadora había advertido: “Estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con Gran primo (el psicólogo) y ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”.

Sobre los minutos finales de la gala del jueves de Gran Hermano, entonces Romina anunció: “Tenía la decisión tomada y pasó algo por lo que lo vi distinto. Una vez salvé a Dani y ahora voy a salvar a Juli”.

De esta manera, la placa del eliminación del domingo en Gran Hermano quedó conformada por Camila, Nacho, Lucila y Daniela.