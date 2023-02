Inesperado: Daniela se fue de Gran Hermano por segunda vez y lanzó un pedido

Como cada domingo, una nueva gala de eliminación dejó sin posibilidades a uno de los participantes de Gran Hermano 2022, después de una semana sin mayores conflictos aunque sí muchos comentarios por lo bajo dentro de la casa más famosa del mundo. Esta vez, fue el turno de Daniela Celis para abandonar el reality show de Telefé y les pidió a sus compañeros que disfruten lo que queda por delante. Así ciclo se encamina hacia su recta final, sin una de sus participantes más fuertes.

En la gala, conducida por Santiago del Moro, estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de los cuatro nominados finales: Camila, Daniela, Tora y Nacho, tras la salvación de Julieta por parte de Romina, la líder de la semana, algo que fue ampliamente criticado por los espectadores, que acusan a la producción de manipular a la ex diputada para favorecer a la bailarina que realizó una de las peores jugadas del ciclo, una fulminante que amplió la placa.

Los cómputos parciales indicaron que el primer participante en salvarse de la eliminación fue Nacho, quien rápidamente fue a desarmar su valija, con tan solo un 3,21% de los votos negativos del público. Tras ello, las tres mujeres en peligro de quedar fuera de la casa expresaron en el confesionario sus deseos de continuar en el reality: “Estoy muy feliz desde que volví a entrar, dando lo mejor de mí. Estoy acá por ustedes y espero seguir estando”, dijo Daniela. En tanto, La Tora expresó: “Es una placa con jugadores tremendos pero estoy tranquila, con confianza. Le pido a la gente que no me vote, quiero seguir”. Por último, fue el turno de Camila: “Siento que tengo un montón de alegría y diversión para dar. Sería súper lindo que me apoyen porque sería saber que eso que soy les gusta”.

Tras expresar sus sensaciones, Santiago anunció que la siguiente participante menos votada fue Lucila, con un 27,89% de los votos de la gente. De esa manera, el destino de ambas chicas quedó en manos de los espectadores y la producción volvió a abrir las votaciones, lo que trajo nervios en Romina, quien eligió salvar a Julieta por sobre la chica de Moreno por consejo de la producción. En principio, la ex diputada pensaba dejar fuera de la nominación a Daniela, a quien veía “más débil”.

Santiago del Moro les dio la oportunidad a ambas jugadoras para hablar con los fanáticos del programa. Camila expresó: “Que pasa lo que tenga que pasar. Ya es bueno estar acá y todo pasa por algo; si me tengo que ir será por algo, si me tengo que quedar también”. Daniela se mostró de acuerdo con su compañera e indicó: “Va a pasar lo que tenga que pasar y está perfecto. Por favor, sigan apoyándome, ayudando a que me quede una semanita más, siempre es un montón para mí”.

El veredicto del supremo llegó pasada la medianoche y el duelo entre ambas jugadoras terminó con la salida de Daniela, quien debió tomar su valija y abandonar la casa, entre abrazos de sus compañeros y el llanto de Julieta. Santi del Moro reveló en ese momento que el conteo de los votos fue parejo entre ambos jugadores: el resultado final indicó un 46.83% para Camila y un 53.17% para Daniela, quien antes de irse les dedicó unas palabras a sus hermanitos: "Felicitaciones a todos, diviértanse y nos vemos afuera. Conocerlos fue lo mejor que me pasó, los quiero mucho”. Así, la casa se encamina hacia el tramo final, con tan solo 6 hermanitos restantes.