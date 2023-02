El dolor de Araceli González por la muerte de su mascota: “Volá alto”

Araceli González se encuentra atravesando un duro momento debido a la muerte de su mascota, una gatita que la acompañó durante 14 años. La actriz utilizó sus redes sociales para despedirla, con un tierno mensaje y una foto que inmortaliza un divertido momento de las dos juntas.

La gata, llamada Rouge, murió hace pocas horas. Araceli se mostró muy conmovida por la pérdida y escribió en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores: “Te voy a extrañar hermosa Rouge. ¡Hasta el último día la peleamos! Nos acompañaste casi 14 años. La reina”.

Luego, la actriz hizo hincapié en el largo tiempo que el animal la acompañó a ella y a su familia: “2009/2023 mucho tiempo con nosotros. ¡Cómo duele!", expresó. En ese sentido, los gatos suelen tener periodos más cortos de vida, ya que 14 años gatunos equivalen a 72 de humanos.

"¡Son miembros de nuestra familia, parte de nuestro día a día! Ciclos”, expresó Araceli, junto a distintos emojis de corazones. Por último, agregó su deseo para Rouge: “Volá alto almita hermosa, llena de luz". El posteo obtuvo miles de likes y sus seguidores se sensibilizaron por la pérdida de la mascota y recordaron a sus propios animales que ya no están.

“Es triste. Solo quien lo pasó lo entiende”; “Ayyyyy, cómo te entiendo Araceli, hace una año se fue mi perrita Titi, tenía casi 18 y no puedo dejar de pensar y extrañarla cada día. Dejan un vacío enorme”; “Duele mucho. Hoy hacen tres años que partió Rebecca, nuestra bóxer de once años. Y duele como el primer día” y “A mí hace 15 días se me fue al cielo mi siamés Tomy. 17 años al lado mío...siento mucha tristeza”, fueron algunos de los comentarios.

“Estará muy bien acompañada, y sin sufrimientos ya, cuesta la despedida y más cuando son parte de uno mismo, porque deseamos llegar a casa y estar con ellos, muchas veces son nuestro cable a tierra, están a nuestro lado siempre incondicionalmente, fieles, como no extrañarnos, dejan huellas, imborrables. Vuela alto y descansa en paz Rouge”, escribió otra fanática de la actriz.

No es extraño que Araceli utilice sus redes sociales para expresarse. Días atrás, le dedicó un sentido mensaje a Fabián Mazzei, su pareja, en el que se describió a ella misma y le agradeció por estar siempre a su lado. “La verdad nos disfrutamos de la compañía. Con todo lo que eso encierra y despliega. Ambos nos elegimos y somos la combinación perfecta o no, pero funciona bien. ¡Muy bien!”, escribió.

Luego, hizo hincapié en cómo ambos complementan distintos aspectos de su personalidad: “Impulsiva / calmo, Intuitiva / espiritual, rápida/ sus tiempos, pero firmes. Hogar / Hogar. Atenta/ Atento. Amor del bueno/ Amor del súper bueno. Cuido / Protege, Hablo / Buena escucha. Aperitivo / Vino. Eufórica / Paz”.