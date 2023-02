El inesperado consejo de Baby Etchecopar a Sofía Aldrey por su escándalo con Fede Bal

Baby Etchecopar hizo un inesperado comentario sobre su cercanía con el escándalo entre Sofía Aldrey y Fede Bal, ya que es amigo de la familia de la joven que hasta hace algunos días tenía un bajo perfil en los medios. El periodista aseguró que ya había advertido sobre el posible desenlace de esta relación que terminó en una escandalosa ruptura.

Desde un móvil con LAM (América), Baby Etchecopar no tuvo dudas en disparar contra Fede Bal por la serie de engaños que se le adjudican durante su noviazgo con Sofía Aldrey.

"Es una pelea de infidelidades y dentro de este ambiente, vi muchos casos. La familia está mal, es un apellido conocido. Están enojados. No conozco gente que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Les da vergüenza hablar del tema", remarcó Etchecopar sobre el escándalo en el que quedó involucrada Aldrey por las infidelidades de Bal.

Acto seguido Baby Etchecopar se refirió a sus advertencias a Sofía Aldrey por su romance con Fede Bal: "El papá me decía: 'Mirá que le dijimos cuatro años...'. Es más, Baby, se lo dijo cuatro años: '¿Qué hacés ahí? Salí de ahí, no es tu territorio'".

Finalmente, para ilustrar los avisos que Etchecopar le había dado a Aldrey, el conductor remató: "Cuando llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal, al propósito. Y me decía 'no hoy no puede porque...'. '¿No te das cuenta que sos una pelo...?'".