Con qué mega estrella de Hollywood almorzó Ricardo Darín

Ricardo Darín y el director Santiago Mitre están viviendo a pleno la previa de la entrega de los Oscars, ceremonia en la que, este año, Argentina, 1985 compite en la categoría Mejor Película Extranjera.

Y como todos los años, mientras palpitan la noche de la gran gala, los nominados se reunieron en el tradicional almuerzo que organiza la Academia, un evento llamado Oscars Nominees Luncheon que agasaja a las figuras destacadas de la industria.

Darín y el director de Argentina, 1985. Instagram Santiago Mitre.

Felices con el papel que les toca cumplir, Darín y Mitre asistieron al almuerzo súper cancheros y elegantes, vestidos de estricto traje para disfrutar de una comida y pasar un grato momento y codearse con celebridades del cine como Steven Spielberg y demás íconos de Hollywood que están, como ellos, en la misma.

Y en medio del convite, el actor y el director del filme nacional no pudieron evitar sacar el celular y sacarse fotos con las estrellas, entre ellas, nada menos que Tom Cruise, el protagonista y productor de Top Gun: Maverick, también en carrera para el Oscar, incluido el de Mejor Película.

Los argentinos con Tom Cruise. IG Santiago Mitre.

Sonrientes, distendidos, pícaros: así se los ve a Darín y a Mitre en la postal que la pareja de Dolores Fonzi compartió en su cuenta de Instagram etiquetando a Ricardo e hizo estallar las redes en cuestión de minutos. Mientras que Cruise luce distendido, con una amplia sonrisa, en medio de los dos argentinos.

“Con Ricardo Darín no pudimos decir que no”, escribió divertido el director de la película que podría traer la tercera estatuilla dorada al país y que fue distinguida en los Premios Goya y en la última entrega de los Globo de Oro.

La previa del Oscar

Luego de la foto con la estrella de Misión Imposible que parece detenido en el tiempo, la dupla siguió a puro cholulaje y logró una postal con Austin Butler, el joven artista que está nominado a Mejor Actor por su interpretación en Elvis, la biopic de Baz Luhrmann del ícono de la canción norteamericana.