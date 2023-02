Cómo pasó el fin de semana Fede Bal tras la filtración de sus escandalosos chats

La semana de Federico Bal fue, al menos, estresante para el actor que atraviesa una escandalosa separación luego de que se filtraran una serie de chats sexuales con varias mujeres que prueban sus reiteradas infidelidades a su pareja, Sofía Aldrey. La polémica llevó al actor a tomar una sana distancia y decidió apostar por unas mini vacaciones en una localidad de Córdoba.

“Necesito un pasaje a Marte, solo ida”, explicó Fede dando pistas sobre su estado de ánimo en medio de la tormenta. El hijo de Carmen Barbieri se encuentra en Villa Carlos Paz participando de la obra Kinky Boots y, ahora, se decantó por un fin de semana de tranquilidad y reflexión, diametralmente opuesto a los que acostumbra.

Tras el escándalo que generó todo tipo de reacciones y atrajo rápidamente el interés del público, Bal dejó de lado las fiestas a la luz del atardecer y las divertidas salidas nocturnas, para reemplazarlas por la soledad en la localidad de Cuesta Blanca, Córdoba.

En su perfil de Instagram, dónde acumula más de 2 millones de seguidores, el personaje del momento compartió un corto video en las costas del Río San Antonio, donde el agua transparente y la paz que reina en el lugar se contraponen al momento oscuro que tiñe y destiñe su vida privada.

Además, Federico mostró a sus seguidores otros momentos de tranquilidad tras los días agitados que lo mantuvieron en vilo. En ellos se lo ve usando su celular bajo el sol veraniego y también sumergido hasta la nariz en las aguas cristalinas, con un sombrero y anteojos de sol oscuros. Para acompañar una de sus historias de Instagram, el actor usó una canción que resulta llamativa dado el momento: The End, del grupo musical The Doors.

Luego de la tarde con tintes introspectivos, Bal continuó con sus obligaciones laborales y arrancó con los preparativos para encarnar al personaje que representa en Kinky Boots, Lola. La celebrada comedia musical que se realiza en el Teatro Luxu tuvo dos funciones el sábado, que contaron con gran asistencia del público.

Una vez terminado el espectáculo, Federico Bal publicó varios momentos de la obra y escribió “explotado”. Agradeció a los amigos y allegados que se presentaron en el teatro para verlo. Respecto a su tenso momento personal, el actor no volvió a realizar declaraciones. Antes, había indicado: “Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y ahora lo hago públicamente. Esto fue hace unos días y no hay mucho más para hablar”.

“Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito que es laburar en mi forma de ser o en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que sí son ciertas, pero otras muy muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza. El teatro sana todos los momentos tristes y es re importante para mí. Esta obra me da un montón de alegrías, no es de malo, pero es un momento que necesito cuidarme yo”, había explicado antes.