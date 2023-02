Escándalo viral: se filtran supuestos chats entre Fede Bal y Flor de la V

La polémica separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey sigue sumando inesperados capítulos al culebrón mediático del año. Luego que la modelo descubriera algunos chats con diversas figuras del mundo del espectáculo, siguen sumándose nombres al listado. Tras los supuestos mensajes con Estefi Berardi y Claudia Albertario, ahora se suma una escandalosa conversación con Flor de la V.

Tras la viralización de los chats en las redes sociales, la conductora de Intrusos se transformó en tendencia nacional en Twitter.

Tendencias en Argentina.

"Este finde te voy a ver a Kinky", le escribe Florencia, en relación a la obra de teatro que está presentando el actor en Villa Carlos Paz. "Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas", le responde el actor. "No se puede ahora Fede, la tuya te tiene con lupa, además si no está ella, tenés un catálogo grande jaaj, no me chamuyes", confiesa la mediática.

Sin embargo, los chats fueron desmentidos por Ángel de Brito, íntimo amigo de Florencia. "Es falso", sentenció el conductor de LAM.

La diferencia con los mensajes viralizados con Berardi, es que Aldrey fue quien tomó captura de video de los mismos y se los hizo llegar a las periodistas Marcela Tauro y Yanina Latorre. Es por eso que los chat con la panelista de "LAM" no tienen cortes, no son capturas de pantalla, y se puede ver la sombra de Aldrey, quien está filmando la pantalla en el momento en que descubrió la infidelidad.