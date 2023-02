Angel de Brito contó un bombazo sobre Fede Bal y Sofía, su ex novia

Federico Bal y Sofía Aldrey se encuentran atravesando una escandalosa separación luego de que se filtraran chats de índole sexual que el hijo de Carmen Barbieri mantuvo con varias mujeres, lo cual confirma sus reiteradas infidelidades. Ahora, el conductor de LAM lanzó una polémica frase que podría traer aún más fuego sobre la situación.

Aunque Federico busca poner distancia entre la crítica situación, las revelaciones continúan y el rubro hace leña del árbol caído. Ángel de Brito tiró una bomba para agregar picante a la polémica, tras ser consultado por una usuaria de la red social del pajarito.

“¿Hay más chats?”, le consultaron al conductor de Los Ángeles de la Mañana en Twitter, junto con un gif que demuestra que el público goza con temas que embarran a los famosos. Fiel a su estilo, Ángel dio una rápida y sagaz respuesta: “Si hay chats, hay videos”, escribió.

Mientras el escándalo que involucra a mujeres famosas y a otras no reconocidas públicamente sigue dando de qué hablar, Federico Bal se concentra en su obra Kinky Boots, la comedia musical que se presenta en Villa Carlos Paz. Además, el actor decidió poner fin de forma momentánea a su estilo de vida, dejando de lado las fiestas y salidas nocturnas para reemplazarlas por una escapada introspectiva a la localidad cordobesa de Cuesta Blanca.

En tanto, su exnovia Sofía volvió a mostrarse a través de sus redes sociales. La maquilladora eligió no darle lugar a las habladurías y publicó una foto en Uruguay, donde se la ve sonriente. El posteo, que recibió miles de likes y comentarios, fue celebrado por sus fanáticos quienes les escribieron mensajes alentadores: “Un país entero te banca, reina”; “¡Así te queremos ver! Las mujeres No lloran las mujeres facturan” y “La sonrisa de la valentía, la sonrisa de estar plantada frente a la vida, no implica que no sientas rabia, decepción y dolor”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Tras quedar expuesto públicamente, Federico Bal dialogó con la prensa y expresó: “Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y ahora lo hago públicamente. Esto fue hace unos días y no hay mucho más para hablar”.

“Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito que es laburar en mi forma de ser o en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que sí son ciertas, pero otras muy muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza”, indicó Fede.

Sobre las posibilidades de retomar su relación con Sofía, reiteró: “Eso queda en privado. Es una relación privada. Las únicas disculpas que tengo que pedir son a ella. Ya lo hice en privado y ahora públicamente”. Luego, hizo foco en su trabajo como su principal motor para seguir adelante: “El teatro sana todos los momentos tristes y es re importante para mí. Esta obra me da un montón de alegrías, no es de malo, pero es un momento que necesito cuidarme yo”.