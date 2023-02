Cinthia Fernández le dio duro a Federico Bal por sus infidelidades recurrentes: "Este chico..."

Sin duda, el protagonista (para mal) de la semana fue Federico Bal, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conociera un sinfín de mujeres que habrían pasado por él cuando estaba en pareja con su ya ex novia Sofía Aldrey.



Es que al hijo de Carmen Barbieri se le adjudican chats con varias mujeres del mundo del espectáculo, algo que le trajo incontable cantidad de críticas por haberle sido infiel a la mujer que lo acompañó en sus peores momentos de salud, sin buscar convertirse en mediática. Entre ellas, Cinthia Fernández.



“A la única persona a la que tengo que pedirle perdón es a mi ex novia. Ya lo hice en privado. Ahora lo hago públicamente. Hablamos hace unos días. Ya no hay mucho más para hablar. No tengo ganas de seguir hablando”, expresó Federico Bal.

Sofía Aldrey y Federico Bal.



“Es un momento en el que yo tengo que trabajar un montón. Claramente, hay un tema que necesito laburar en mi forma de ser y en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que son ciertas y hay otras que son mentira”, agregó.



Al escuchar las palabras del hijo de Carmen Barbieri, Cinthia Fernández estalló de furia en “Nosotros a la Mañana” y apuntó todos sus cañones contra él, y más aún tras enterarse de que le había pedido explicaciones a su ex novia sobre por qué filtró todos los chats.



“¿Sabés por qué? Porque el que las hace, las paga. Porque esa piba estuvo en la enfermedad, cuando se rompió el brazo y en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, expresó Cinthia.

Sofía Aldrey, acompañando a Federico Bal en su internación.



“¡No se hace eso con la gente! ¿Vos querés tener la vida libre? Yo no sé, la verdad, este chico la tiene plastificada, porque no se puede entender la falta de respeto a una mujer que estuvo al pie, todos la vimos”, agregó la panelista.



“Ella no quiere fama. Es una piba que no necesita nada. Es millonaria. No necesita ni guita ni fama. ¡No le interesa! Entonces, ¿a una piba de bien la lastimás? Hacé tu vida y no la lastimes más. Es una falta de respeto”, concluyó Cinthia Fernández.