El durísimo mensaje que Cinthia Fernández escribió sobre la condena de los rugbiers

Sin duda, el caso por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa conmocionó a la sociedad, a tal punto de que todos expresan sus sensaciones incluso mientras se desarrollaba el juicio, que finalizó con cinco perpetuas y 3 condenas de 15 años de prisión.



En ese contexto, el lunes, tras conocerse el veredicto, en las redes sociales no se hablaba de otra cosa. Muchos quedaron satisfechos con las cinco condenas a perpetua, pero otros quedaron con un sabor amargo, con una sensación de que no fue suficiente.



Ese fue el caso, entre otros, de Cinthia Fernández, quien descargó toda su furia en su cuenta de Twitter, con durísimas palabras, dado que consideró que la sentencia de 15 años para tres de los jóvenes hallados culpables deja una sensación de que no se hizo justicia.

“Sabor a poco. #FernandoBáezSosa ¿15 años vale la vida de un pibe sano con todo por delante? Qué papelón. #Apelación”, comentó Cinthia Fernández en su cuenta personal de Twitter.



Si bien recibió algunos comentarios de repudio, a raíz de que mucha gente considera excesiva una condena a perpetua para jóvenes de 22 años, la mayoría de los usuarios se mostró del lado de la panelista.



En ese sentido, Pampito, periodista de Intrusos, citó el tuit de Cinthia y también expresó su indignación. “Tremendo, a los 40 años salen y tienen muchos años para vivir en libertad. Pero los papás de Fernando ya no tienen nada”, escribió.

Sobre ese mensaje, Cinthia Fernández continuó con su fuertísimo descargo hacia los rugbiers y remató con durísimo deseo. “Antes también, por ‘buen comportamiento’. Una vergüenza. Queda que los maten adentro”, expresó.



Luego, la panelista mediática compartió la foto de Máximo Thomsen desmayado en la sala de audiencias mientras se leía el veredicto. “¿No eras machito afuera, Machu? Pudrite hijo de pu…”, tuiteó. “15 años a los otros mierdas? Eso vale la vida de Fernando. Justicia de mierda. Qué bronca tengo”, agregó Cinthia.

