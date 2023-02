La tajante condición que Viviana Canosa le puso a su hija, que sueña con ser actriz: "Solo si..."

Luego de varios meses sin aire en televisión tras su salida escandalosa de A24, Viviana Canosa retornó a la pantalla chica con “Más Viviana”, en La Nación+, por lo que se mostró muy entusiasmada con este nuevo desafío.



“Le encontré a esta nueva faceta de mi vida algo que me apasiona, que es leer y estudiar. Armo las entrevistas, las editoriales, y también ahora empieza la locura con la escuela de Martina y los horarios”, contó en diálogo con Socios del Espectáculo.



Asimismo, la polémica conductora se tomó un momento también para hablar de su vida personal, más precisamente de su hija Martina, quien comenzó a mostrar una inclinación artística.



Según contó Viviana Canosa, la hija que tuvo con Alejandro Borenzstein está demostrando desde hace un tiempo un gusto muy fuerte por el canto y el baile. No obstante, le hizo una cruda advertencia.



“Ella canta, baila, todo, pero lo hace porque le gusta y no sé si lo piensa como para trabajar en la tele. Si le gustara y lo hace bien, solo si lo hace bien, la apoyaría”, aclaró la conductora de La Nación+.



“Si es un capricho, no. Basta de hijos de famosos que creen que pueden trabajar porque son hijos de famosos. Mi hija es muy inteligente, tiene talento para muchas cosas”, explicó luego Viviana Canosa.

Viviana Canosa y Martina, su hija.



“Si algún día decide que eso lo quiere mostrar en los medios, será porque está muy preparada, porque si no su madre no la va a dejar hacerlo antes”, agregó la conductora, que no quiso dar ejemplos sobre “hijos de…” que trabajen en los medios.



Por otra parte, en otro tramo de la nota, Viviana Canosa aclaró los rumores de romance con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “Nunca lo vi en Uruguay, nunca lo vi acá. Se enteraría todo el mundo si estuviera con él. Además, soy soltera y lo podría blanquear”, sostuvo.