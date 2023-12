Marina Calabró dio detalles del espacio que ocuparía Jonatan Viale en TN tras su salida de LN+

Este jueves, trascendió la noticia de que Jonatan Viale no será más parte de LN+ ya que la señal de noticias no le renovará el contrato. En este sentido, Marina Calabró aportó detalles del espacio que ocuparía el conductor en TN, la empresa a la que pasaría el polémico periodista.

"Me dicen que probablemente esté cubriendo la franja de 21 a 22 hs en TN. Yo pregunté dos cosas; primero que el horario clásico de Viale es de 20 a 21 hs. Me dijeron: 'Sí, el tema acá es que preferiríamos que no compita de frente con Telenoche por El Trece. No dividir la pantalla. Suponemos que pueden ser el mismo público'. Eso me dicen desde el canal", explicó en Lanata sin filtro (Radio Mitre) Marina Calabró sobre el lugar que ocuparía Jonatan Viale en la grilla de TN.

Marina Calabró dio detalles del espacio que tendría Jonatan Viale en TN. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Luego, la especialista en espectáculos sumó: "Esto no esta ciento por ciento cerrado, pero en principio sería de 21 a 22 hs, y está previsto que haga un pase con Diego Sehinkman y Ariel Tarico. Esta sería la idea. Y Sehinkman, que siempre quiso hacer una sola hora, se quedaría de 20 a 21".

Por otro lado, desde Argenzuela, tanto en Radio 10 como C5N, Jorge Rial también coincidió con Marina Calabró sobre la baja de Jonatan Viale de LN+, y contó: "No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+. Está confirmado. Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando pregunto por qué, me dicen: 'Porque no lo querían más'".

Además, Rial citó entre los motivos que derivaron en la salida de Viale de LN+, sus tensiones con Eduardo Feinmann, así como también el malestar que generó que este año haya intentado renunciar repentinamente a su espacio para pasar a TN.