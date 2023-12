Sofía Clerici mostró que se lastimó sus labios y explotaron las suposiciones

Desde hace un tiempo Sofía Clerici se posicionó en el centro de la ola mediática, tras las imágenes que trascendieron junto a Martín Insaurralde dentro de un yate lujoso, hecho controversial que culminó en manos de la Justicia. A partir de ahí, la imagen de la modelo adquirió gran relevancia convirtiéndose en el foco de las noticias.

A pesar de las repercusiones del llamado Yategate y los problemas que este suceso le ocasionó a nivel personal con la ley, Sofía Clerici no se esconde y continúa manteniéndose activa en las redes, dando a entender que lo sucedido no le generó impacto alguno en su cotidianidad.

La modelo acostumbra a compartir con sus seguidores de las diferentes plataformas situaciones de su vida, tanto negativas, como positivas. Recientemente, Sofía comentó una insólita secuencia que vivió dentro de su hogar, llamando poderosamente la atención de los internautas que reaccionaron instantáneamente a su publicación.

Lo cierto es que la morocha sufrió un accidente doméstico y optó por subir a sus historias de Instagram un vídeo, donde deja en evidencia las consecuencias que le provocó este percance. En el vídeo, se observa su labio inferior lastimado, con un pequeño rastro de sangre.

Con el fin de no alertar a sus fanáticos, Clerici explicó el motivo de su herida. “Me mordí el labio fuerte, parece”, lanzó Sofía. Luego, subió otra imagen en la que se aprecia con mayor claridad la secuela del incidente. Sin embargo, prefirió no detallar en profundidad cómo se generó el imprevisto.

En este contexto, los usuarios de las redes sociales comenzaron a lanzar sus conjeturas. Algunos opinaron que está relacionado con un nuevo proyecto de modelaje, debido a la pose que eligió para tomarse la foto. Mientras que otros, concluyeron que se trata de un intento de promocionar sus líneas de lencería, maquillaje y productos hot que la modelo vende por internet.

Por otro lado, respecto al escándalo que la tuvo como protagonista junto a Martín Insaurralde, Clerici expresó: “Estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas. No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila”.