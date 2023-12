Sofía Clerici rompió el silencio en medio del escándalo por el Yategate y la inhibición de bienes

La Cámara Federal de La Plata dispuso el jueves la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jésica Cirio, en el expediente abierto luego de que trascendiera que el exintendente de Lomas de Zamora y la modelo habían compartido un viaje a Marbella.



Los magistrados del tribunal de apelaciones dispusieron que la medida la “deberá hacer efectiva el magistrado (que interviene en la causa, Ernesto Kreplak) cursando los oficios de rigor”.



Se trata de una medida que generará que ninguno de los imputados pueda desprenderse de sus bienes durante la investigación judicial.

Tras esto, la modelo Sofía Clerici rompió el silencio y dijo: "Estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas", y agregó ante la insistencia del notero de Pocos Correcto (El Trece): "No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada".

Sobre los bienes que le secuestró la Justicia, la empresaria expresó que "no pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila".

A pesar de la causa judicial que pesa sobre sus espaldas, Sofía Clerici desvió la charla y la llevó para el lado de su emprendimiento de ropa íntima: "Se está vendiendo un montón, así que re feliz, contenta. Síganme. Estoy muy contenta con mi marca y vamos a hacer cosas nuevas".

Sobre su presente sentimental, la modelo declaró que "todo el mundo inventa, así que sigan inventando. Que tengo novio nuevo… No tengo novio ni estoy con nadie".