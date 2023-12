Murió Denny Laine: la emotiva despedida de Paul McCartney

Denny Laine, el cantante, compositor inglés y cofundador de The Moody Blues y Wings, falleció a los 79 años. El músico enfrentaba serios problemas respiratorios tras contraer coronavirus en 2022. Desde hace algunas semanas se había informado que su estado de salud era de extrema complejidad.

La triste noticia de su muerte fue confirmada por su esposa Elizabeth, quien compartió emotivas palabras en las redes sociales del artista.

Laine fue cofundador de Moody Blues en 1964 y permaneció en la banda hasta 1966. Fue el cantante principal del primer gran éxito de la agrupación, Go now. Abandonó el grupo a finales de 1966.

Denny Laine con The Moody Blues. Foto: @dennylaineofficialpage

En 1971, Laine se unió a Paul McCartney y Linda McCartney para formar Wings, el grupo que formó el ex Beatles tras la disolución de la banda.

Denny, Linda y Paul.

Enterado de la noticia, el propio McCartney se volcó a sus redes sociales para despedir a su amigo: "Me entristece mucho saber que mi excompañero de banda, Denny Laine, ha muerto", escribió el ex Beatles.

"Tengo muchos buenos recuerdos de mi tiempo con Denny: desde los primeros días cuando The Beatles estaban de gira con Moody Blues", agregó McCartney.

La emotiva publicación que compartió Paul McCartney en su cuenta de Instagram @paulmccartney

"Nuestras dos bandas se respetaban mucho y se divertían mucho juntas. Denny se unió a Wings desde el principio. Su interpretación más famosa es probablemente "Go Now", una vieja canción de Bessie Banks que cantaba brillantemente. Él y yo escribimos algunas canciones juntos, la más exitosa fue "Mull of Kintyre", que fue un gran éxito en los años setenta. Nos habíamos distanciado, pero en los últimos años logramos restablecer nuestra amistad y compartir recuerdos de nuestros tiempos junto", destacó para finalizar.