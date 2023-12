Rocío Oliva confirmó que está de novia con un famoso productor de TV: dónde se conocieron

Rocío Oliva decidió romper el silencio y enfrentar los fuertes rumores que la involucran en un romance con José Núñez. Las especulaciones de esta relación comenzaron luego de la entrega de los premios Martin Fierro Latinos que se celebró en Miami y hasta el momento, la ex del Diez había decidido llamarse a silencio y dejar que el runrun siga su curso.

Sin embargo, la periodista deportiva optó por ponerle fin al misterio de su vínculo con el productor general de Jotax. Lejos de hacerse la desentendida, la futbolista admitió que existe una conexión.

En diálogo con Roberto Funes Ugarte, para el ciclo llamado Co te va, Co te va transmitido por Splendid AM 990, Rocío Oliva se sincero sobre su presente sentimental, sin miedo al qué dirán.

"A vos te relacionaron con un productor y yo doy fe de que no pasó nada porque estaba ahí", deslizó Rocío Oliva durante la charla el conductor del programa, incitando a la periodista deportiva a entrar en el tema.

Sin pelos en la lengua, la ex de El Diez exteriorizó en qué etapa del vínculo se encuentra con su nueva conquista y reconoció: "No, no, no, nos estamos conociendo, buena onda, viste que yo no tengo mala onda, al contrario".

"Es un divino, es guapo, sí, sí pero bueno, nada, tranqui, no es que ya es un romance", agregó la futbolista confirmando su vínculo, pero remarcando que lo transitan sin presiones.

Con intenciones de profundizar en el inicio de esta unión, Roberto indagó: "Pero te tiró onda y vos le tiraste onda, está perfecto". A lo que Oliva, cerró "Y sí, estamos ahí, y viceversa".