Luli Fernández recordó su pésima experiencia laboral con Ricardo Piñeiro

El miércoles pasado se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ricardo Piñeiro. El empresario y ex representante de modelos tenía 67 años y había sufrido un ACV hemorrágico días atrás. Se encontraba internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

La inesperada noticia de su muerte causó gran dolor en el mundo del espectáculo. Fueron muchas las figuras que se volcaron a las redes sociales para compartir su dolor.

Ricardo Piñeiro falleció a los 67 años.

En este contexto sorprendieron las declaraciones de Luli Fernández, quien se sinceró al contar que no tuvo una buena experiencia al trabajar con el empresario.

"Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo, la verdad que mi experiencia no fue buena", recordó la modelo durante una entrevista con Mitre Live.

"Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien prefiero no decir nada, para mí que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, la mía no fue buena", agregó la modelo.

Luli Fernández.

Finalmente, cerró reflexionando sobre el tema: "Por supuesto respeto y entiendo el dolor de cualquier persona, aparte que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo, pero yo no tenía relación con él, yo tuve un problema en la empresa que comandaba él".