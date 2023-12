La palabra de Cristina Pérez sobre su destino en Telefe Noticias tras la designación de Luis Petri como ministro de Defensa

En medio de una disyuntiva entre su carrera profesional y su historia de pareja, Cristina Pérez felicitó a su esposo, Luis Petri por su designación como ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei. A su vez, la conductora habló sobre su destino en Telefe Noticias, el informativo de mayor rating del país que lidera junto a Rofolfo Barili.

Desde su cuenta de X, Cristina Pérez compartió su felicidad por el importante compromiso que asumirá Luis Petri. "Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido @luispetri por su designación como ministro de Defensa en el gobierno del Presidente Milei. Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo, mi amor", escribió la conductora de Telefe Noticias.

Cristina Pérez felicitó a su marido por el importante cargo que desempeñará desde el 10 de diciembre. Foto: X @Cris_noticias.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Cristina Pérez reflexionó sobre su situación en los medios luego de que se confirme el importante cargo que Luis Petri desempeñará en el nuevo oficialismo.

Sobre su continuidad en Telefe Noticias, la periodista se sinceró: "No lo sé, tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año, me entregué al universo. Lo que pasé va a estar bien. Si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis, que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos, voy a abrazar esas otras cosas que siempre postergo".

Luego, Cristina Pérez agregó: "Además de ser escritora soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso".