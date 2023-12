Cher teme por la vida de su hijo de 47 años y solicita la tutoría legal

La preocupación de Cher por su hijo menor Elijah Blue Allman, de 47 años de edad, la llevó a solicitar la tutela legal temporal ya que ella lo considera incapaz de administrar los recursos económicos del fideicomiso de su padre el fallecido músico Greg Allman.

Cher quiere demostrar que su hijo no es capaz de controlar sus adicciones, además que padece problemas de salud mental. La revista People tuvo acceso a los documentos que presentó la artista de 77 años ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para convertirse en la única tutora de su hijo y solo de manera temporal.

Cher solicita ser la tutora legal de su hijo.

Y es que el hijo menor de Cher recibe anualmente una suma de 120,000 dólares y no tiene ninguna propiedad a su nombre. La cantante teme por su vida ya que tanto dinero es posible que lo gaste en sustancias. También plantea expresamente que no quiere ningún tipo de relación con su ex nuera y mucho menos que administre los bienes de su hijo.

Cher señala que esta mujer mantuvo una relación muy inestable con su hijo y que estuvo marcada por un ciclo de violencia, crisis de salud mental y abuso de sustancias. De hecho, a la cantante la acusaron de secuestrar a su hijo cuando la intención era llevarlo a una clínica de rehabilitación.

Cher y su hijo menor Elijah Blue Allman.

Lo único que dijo Cher al respecto es que su rol de madre siempre lo va a cumplir y seguirá insistiendo, porque “ha trabajado incansablemente para que Elijah reciba tratamiento y obtenga la ayuda que necesita”.