Susana Roccasalvo furiosa con Valeria Mazza

Pasan las horas y las repercusiones post Martín Fierro siguen dando que hablar. Y en esta ocasión, Susana Roccasalvo sacó a la luz su mala relación con Valeria Mazza y volvió a criticar su paso por los Martín Fierro de la Moda.

Con su lengua picante, Susana Roccasalvo este domingo se desplegó sin tapujos contra Valeria Mazza en su programa que se emite por El Nueve, 'Intratables'.

Valeria Mazza brilló en los Martín Fierro de la moda y Susana Roccasalvo disparó contra ella

"Capaz que dentro de 10 años sale una buena conductora", lanzó la periodista. Y siguió :"A mí me enseñaron a hablar y a conducir, que no quiere decir que lo haga perfecto, pero si me toman después de 33 años en el medio y me piden una opinión".

Pero continuó picante y tajante: "Tengo que decir que porque es rubia, alta y linda, y anduvo por Europa desfilando, que conduce bien... conmigo no. Yo dije la verdad, pero cuando decís la verdad se te ofenden".

Mientras que sobre su desempeño en el Martín Fierro de la Moda 2023 analizó: "Me dijeron que las papas del fuego las sacó Ángel, que hoy es un conductor consagrado y tiene mucha más experiencia".

Sin embargo, después quiso bajar un poco el nivel de la conversación así no repercutía tanto pero era un camino que no se podía volver atrás.

Susana Roccasalvo fulmió a Valera Mazza

Es por ello que Susana Roccasalvo explicó: "Nunca tuve un problema con Valeria, pero lo lamento, es lo mismo que a mí me suban a desfilar, no va a hablar bien de mí. Esto es lo mismo".

Y cerró: "Quiero aclararlo bien, porque no es que uno hace una crítica descalificadora, yo hice una crítica sobre lo que sé y lo que debe hacer una conductora. Este año, por lo poquito que vi, un poquito mejor, capaz que dentro de 10 años sale una buena conductora".