Quién es la nueva novia del cantante de Ke Personajes

Si bien pasó muy poco tiempo desde la separación de la madre de sus hijos, el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, sorprendió al formalizar una nuevo noviazgo, con una joven influencer.



En una charla con Tomás Süller, la ex pareja del artista contó los detalles de la ruptura definitiva. “Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir a hablar sobre por qué nos separamos”, comentó.

“Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso. Fue por esa razón la separación”, agregó la joven madre de las hijas de Emanuel Noir.



En ese contexto, tuvo duras declaraciones al referirse a los detalles de la separación con el cantante de Ke Personajes: aseguró que no la estaba pasando bien y que terminó por optar por su propio bienestar.



“Llega un momento que dije que iba a valorarme más y a pensar un poco en mí, por más enamorada que estuviera de él. Era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que tenía que irme de esa casa”, reveló.

Por su parte, en las últimas horas se confirmó que Emanuel Noir ya tiene nueva novia. No sólo sorprende por el hecho de haberse separado hace muy poco de la madre de sus hijas, sino también por haber estado comprometido con ella.



En ese marco, se supo que la nueva novia del cantante de Ke Personajes es una joven influencer entrerriana, llamada Sophia Ramos. “Sí, confirmado que salen. Yo soy de Concepción del Uruguay, como ella, y nos contaron que están juntos”, le dijeron al citado medio.

Sophia Ramos, la nueva novia del cantante de Ke Personajes.

