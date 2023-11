La ex del cantante de Ke Personajes contó por qué se separó al mes de proponerse matrimonio

A inicios de octubre de este año y luego de varios años en pareja y dos hijas en común, Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes y su novia, Julieta Farías, sorprendieron en las redes con una romántica propuesta de matrimonio. Pero en poco más de un mes, la relación se derrumbó y se cancelaron los planes.

“Emanuel y yo nos separamos, decidimos hacer los dos nuestro camino”, reveló Farías en los primeros días de noviembre, y agregó: “Gente no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo, porque es su vida”. Eso fue todo lo que dijo la modelo cordobesa, hasta que, en las últimas horas, rompió el silencio en un programa de la TV de Córdoba.

Julieta Farías y Emanuel Noir tienen dos hijas: Emma y Martina.

Allí, la joven se abrió y explicó el trasfondo y el detonante de esa difícil decisión que tomó mientras se ilusionaba con organizar su boda con el cantante de cumbia villera con quien es mamá de dos nenas, Emma y Martina.

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima”, se atajó la rubia en el ciclo A la siesta, por Canal C.

La ex del cantante de Ke Personajes asegura que le fue infiel. Instagram Emanuel Noir.

Luego, Julieta dejó en claro lo que pasó: encontró chats de Emanuel Noir con otra persona. “Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas, que llegó un momento que no aguanté más todo eso”, señaló y, sin vueltas, precisó: “Fue eso la separación”.

La decepción de la ex pareja de Emanuel Noir

“Llega un momento que dije ´yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí´, por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, añadió, dolida. A pesar de la decepción, Farías aseguró que no estar enojada y, a la vez, se mostró confiada en la voluntad de Dios y en "el famoso karma". "En la vida todo vuelve", remarcó.

“Yo estoy súper tranquila y me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada. Puede ser dolida por el tema del casamiento, y un montón de cosas que para mí fueron importantes y para él claramente no", cerró.