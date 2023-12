Marina Calabró reveló qué hay detrás de la posible salida de un famoso conductor de América

En los últimos días se viene hablando de manera muy concreta de la posible salida de un famoso conductor de América. Se trata de Antonio Laje. Sobre estos rumores habló Marina Calabró, quien contó qué hay detrás.



“Fuertes rumores por los pasillos de Gorriti. ¿Antonio Laje se va de América? Según la información que manejo, él viene un con mínimo chisporroteo con los decisores del canal, los de bien arriba, con la familia sagrada, como dijo Cinthia Fernández”, comenzó contando en Lanata sin Filtro.

Antonio Laje podría ser desvinculado de América. Foto: captura de TV.



“Alguien que comentó que a ellos no les habría gustado o convencido la bajada editorial de Antonio, sobre todo después de la primera vuelta electoral. Es decir, de cara al balotaje, porque el canal tomó una posición, jugó fuerte desde sus noticieros, y Laje, aunque el canal se alinee, dice lo que cree, lo cual aplaudimos”, agregó Marina Calabró.



Asimismo, la panelista del programa que conduce Jorge Lanata contó qué se dice desde el lado del conductor Antonio Laje y cuál es la situación en este momento, ya que, sin definiciones, contó que tiene ofertas de otros medios.



“Entonces, lo que me dijeron del lado de Laje es que todavía no firmó con América para el año que viene y ya tiene dos ofertas más, una en Buenos Aires y otra de un medio de la región”, explicó Marina Calabró.

Antonio Laje podría dejar la pantalla de América. Foto: captura de TV.



Por último, la periodista reveló cuál es el plazo máximo en el que se espera que haya una resolución para la situación contractual de Antonio Laje, si terminará firmando con América o continuará su carrera en otro medio.



“La conclusión es que se define en estos días. Él ahora está en Estados Unidos, pero a la vuelta tomará una decisión. Ya lo están apurando porque los canales en diciembre quieren definir la grilla”, cerró.