La feroz respuesta de Cinthia Fernández a un hater

Cinthia Fernández tiene 5.9 millones de seguidores en Instagram y pasa gran parte de su tiempo interactuando con sus fanáticos, además de mostrar su día a día tanto laboral como personal, en la cual sus tres hijas, Charo, Bella y Fran, también son protagonistas absolutas.

En las últimas horas, Cinthia Fernández decidió abrir la famosa 'cajita de preguntas' para poder responder algunas de las inquietudes de sus seguidores. Sin embargo, la modelo y conductora se encontró con un comentario que no fue de su agrado y no dudó en ponerle los puntos.

Pero lo cierto es que Cinthia Fernández ya había demostrado su enojo porque horas antes varios de sus fanáticos le preguntaron si estaba en pareja. Es que, todo comenzó cuando subió un video en el que mostró que alguien estaba lavando su camioneta en la entrada de su casa.

Por esa razón, ella les pidió que se “calmaran” y que dejaran de especular con su vida amorosa. Luego, explicó quién estaba en su hogar: “Lo hizo un muchacho que se encarga de lavar a domicilio. Se llama Gonza, ¡pobre! No metan en quilombos a la gente”.

“¡No lo puedo creer, de verdad! No me hagan enojar...”, lanzó Cinthia Fernández por la cantidad de preguntas que le llegaron sobre el mismo tema. Más allá de las especulaciones de sus fanáticos, la panelista dejó más que en claro que no está en pareja, ni que tampoco lo necesita.

No obstante, la furia se desató cuando un usuario lanzó: “Te hace falta un novio para ser lo más”, a lo que la mediática compartió este mensaje y expresó sin filtros: “¡Machismo puro! No necesito un pendorcho para ser feliz”.

Los haters están a la orden del día pero esta vez la modelo se encargó de ponerlo en su lugar para dejar las cosas en claro y que dejen de meterse en su vida amorosa.

Aunque por los últimos días, Cinthia Fernández aseguró haber tenido un acercamiento con persona que, al parecer, van por buen camino.