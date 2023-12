El papelón que vivió Cande Tinelli en un restaurante en Madrid

Cande Tinelli compartió con sus seguidores una polémica situación que vivió en España. La cantante contó un terrible suceso que experimentó, durante una cena en un restaurante de Madrid, donde se convirtió en víctima de una situación, totalmente, desagradable que, seguramente, querrá dejar en el olvido.

Lo cierto es que Cande Tinelli viajó al país europeo para acompañar a su pareja, Coti Sorokin en sus presentaciones. Durante su estadía, decidió compartir un especial momento con su pareja y salir a disfrutar de la ciudad. Sin embargo, se topó de sorpresa con un hecho aberrante.

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo reveló que sufrió el maltrato del dueño del local. Con un crudo vídeo, Cande Tinelli alertó a sus seguidores y reflejó parte del momento tenso en el que se vio involucrada sin intención. Sin poder creer lo ocurrido, la influencer realizó su descargo en redes sociales.

“El peor sitio de Madrid con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que se creen y flashean estrella Michelín. No vengan”, expresó con enojo la hija del conductor, arrobando al lugar con intenciones de escracharlo.

Haciendo hincapié en la horrorosa actitud del dueño del restaurante madrileño, la cantante aseguró que no sólo apuntó contra ella y la echó del lugar, si no que también atacó a otra mujer que estaba con su bebé dentro del sitio gastronómico. “Es un pucho mojado, infumable”, manifestó Candelaria, dando a entender que este hombre no tiene escrúpulos.





Por otra parte, la modelo se convirtió en protagonista de un acontecimiento soñado, ya que Coti le propuso matrimonio durante uno de sus shows en el escenario del Teatro Gran Rex. Si bien, los tortolitos planeaban llegar al altar, finalmente, el ofrecimiento se concretó.

“Una noche soñada y única, la verdad no necesito nada más”, escribió la influencer en sus redes sociales, totalmente conmovida luego de que su pareja le pidiera la mano durante el recital. “Rico no es el que más tiene, sino quien menos necesita”, sostuvo Cande respecto a la inolvidable declaración de amor de su novio.