Juana Viale posteó una foto en Instagram y su expareja se hizo notar

Juana Viale y Agustín Goldenhorn recibieron el flechazo de cupido en 2019. Desde aquel momento, los tortolitos decidieron construir una relación basada en el amor y compañerismo. Sin embargo, luego de tres años de unión, la pareja le puso punto final a su vínculo, eligiendo transitar la vida por diferentes senderos.

Al anunciar su ruptura, los allegados de los novios consideraron que sólo se trataría de algo pasajero y que el tiempo los volvería unir. Así lo aseguraron en Socios del Espectáculo, tras contar la separación, según fuentes cercanas a la pareja.

Ya pasó un año desde que Juana Viale y Agustín optaron por disolver su vínculo. Pero, recientemente una chispa de ilusión se encendió, ya que el arquitecto reapareció en las redes de la nieta de Mirtha Legrand.

El posteo de Juana Viale en Instagram.

Para sorpresa de los internautas, Goldenhorn dejó su huella en el Instagram de Juana Viale. El arquitecto lanzó un like en una de las publicaciones más actuales que compartió la conductora donde predominan las fotos de paisajes, nubes y pájaros.

Lo cierto es que la artista no suele subir a sus redes sociales imágenes de su intimidad. Más bien se muestra reservada en ese aspecto y prefiere postear retratos dónde se aprecie más el entorno que su figura. Sobre su perfil, abundan imágenes de la naturaleza.

Agustín Goldenhorn y Juana Viale se separaron hace más de un año.

"Random. Deseos. Observar. Desde allá, para allá, por allá. Sueños. Proyectos. Ser. Corazón hada. Y así me detuve un rato por acá", escribió la conductora junto al reciente contenido que exhibió en su cuenta personal, dejando un hilo de misterio en lo que esconden sus palabras.

Y justamente, este contenido no pasó desapercibido ante los ojos de Agustín que reaccionó con un "me gusta". Este accionar llamó la atención de los fanáticos de la hija de Marcela Tinayre, ya que hacía seis meses que el arquitecto no figuraba en el perfil de Juana con alguna interacción.