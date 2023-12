Sofía Jujuy Jiménez sorprendió con un comentario sobre el poliamor en la mesa de Juana Viale

En plena víspera de Navidad, 'Almorzando con Juana' tuvo una mesaza muy picante. José María Muscari, Gabriel 'Puma' Goity, Sofía Jiménez, 'Locomotora' Oliveras y Estanislao Bachrach, biólogo y autor de los libros 'Ágilmente' y 'En cambio' fueron los invitados de este domingo.

Y como era de esperar, el ciclo televisivo que conduce Juana Viale dio que hablar. Sofía Jiménez lanzó un tópico a la mesa que disparó en muchas aristas hasta el punto que tuvo un ida y vuelta, bastante tenso, con Locomotora Oliveras que se indignó con una pregunta que le hizo la actriz.

Sofía Jiménez y Locomotora Oliveras fueron invitadas a la mesaza de Juana Viale

Lo que sucede es que la modelo este verano protagonizará la obra de teatro 'Permitidos', junto a Mike Chouhy, Sabrina Rojas, Rochi Igarzabal y Juan Sorini, bajo la dirección de Peto Menahem, que estrenarán en enero en Paseo La Plaza. Obviamente, llevó el tema para se debatiera entre los participantes.

“A mí me gustaría saber ustedes acá, ¿han tenido permitidos?”, quiso saber la invitada y fue directo al hueso. Sin embargo, la boxeadora indagó: "¿Cómo permitido?”. A lo que Sofía Jiménez le respondió: "Me encanta. Me dio el pie perfecto. Esa persona inalcanzable. 'Si tal me da bola... Mi personaje se llama Zoe y es el permitido de la parejita". Al escuchar la explicación, Locomotora Oliveras opinó: “Eso es gorrear”.

El debate fue volviéndose cada vez más acalorado: mientras la jujeña defendía la apertura de pareja y le explicaba que se trataba de un acuerdo de pareja, la boxeadora no podía creerlo: “Es una falta de respeto. La gente está loca. La gente piensa en el poliamor. ¿Poliamor?”, lanzó.

"Para mí en el amor tiene que haber respeto, como en el trabajo y la amistad. A mí me decís te voy a gorrear y...", describió indignada. "¡Qué vas a necesitar otra cosa! Conmigo te alcanza y te sobra", manifestó.

Locomotora Oliveras, en contra de los permitidos

Cuando José María Muscari le consultó qué le parecería si una pareja quiere tener un permitido respondió segura: "Que cada uno haga lo que quiera pero a mí me parece una falta de respeto porque cuando estoy con alguien le entrego todo lo que tengo, todo lo que soy".

"Es una falta de respeto. Si yo te quiero, voy a estar solamente con vos", cerró Locomotora Oliveras sin lugar a una posible repregunta con respecto a abrir la pareja y los permitidos.