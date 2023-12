Escándalo en Gran Hermano: Rosina y Joel admitieron que se conocen de antes

¿Cuántas posibilidades existen para reunir a veintidós personas de todas las provincias y países vecinos y que dos ya se conozcan? Suena extraño, bastante irreal, al menos poco probable. Esto acaba de suceder en Gran Hermano y desató una polémica furiosa.

Resulta que Rosina y Joel confesaron, como si se tratase de un estado en un juicio, que poseen una historia en común del pasado, incluso infirieron que mantuvieron algún tipo de relación afectiva. Como si fuese poco, los dos participantes reconocieron que habían sellado un pacto.

En un momento de la convivencia forzada, de ese aislamiento presunto y sin contacto con el exterior, la uruguaya y el azafato se trenzaron en una larga charla a solas, lejos de sus compañeros en el jardín. Ahí brotó a la luz este secreto llamativo que despertó las alarmas sobre una posible intervención de la producción en el casting.

Joel miró a la charrúa y le manifestó: “Tipo, pensé por qué está acá... Es la segunda vez que el destino, tipo así”. Rosina lo frenó y exclamó el dato más intrincado y misterioso, dado que le exclamó con total seguridad: “Boludo, habíamos quedado en un pacto”.

El azafato redobló la apuesta y le increpó sus coqueteos: “Ayer Alan le dijo a todo el país que le gustaba Deni y vos te viniste conmigo. Yo no tengo ningún problema que estés con nadie, vos sabiendo lo que había pasado afuera te pusiste a jugar. Yo hoy no quiero nada con vos, ayer me sentí muy incómodo”.

Y luego se sumergió en el nudo de la trama, la revelación de un lazo sentimental entre ambos: “Pasó hace meses lo nuestro, lo mínimo que haría es entender por qué esa persona está acá. Creo que te moviste muy mal y me sentí muy incómodo. Ninguno de los que está acá sabe la historia que hubo, hacete cargo de lo que haces”.

Rosina y Joel hablaron a solas y admitieron que fueron pareja.

Rosina estalló por la extrema cantidad de detalles que iluminó Joel y le recriminó: “¿No dijimos de hablar todo afuera? ¿Y entonces? No es el momento. A mí no me gusta exponer mis cosas privadas. Me viste y flasheamos los dos porque no podíamos creerlo”. ¿Realidad o guión de la producción?