Quién es Furia, la excéntrica participante que supera los límites en Gran Hermano

Desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano todas las miradas se posaron en sus participantes que dieron mucho que hablar desde el primer día de aislamiento. Sin embargo, hay una participante que cautivó a la audiencia por su temperamento, aunque cosecha rencores dentro de la casa más famosa del país. Dos veces nominada y dos veces salvada por el público, Furia promete ser uno de los personajes de esta temporada.

Rapada, con tatuajes y un look más que particular, Juliana ‘Furia’ Scaglione llamó la atención desde el primer momento. El día de su ingreso a la casa de Gran Hermano, la joven reveló que en muchas oportunidades llega a intimidar a la gente aunque aseguró: “No soy la mala de la película”. Además, en su presentación, Juliana lanzó: “Tenés dos opciones: triunfar o ser espectador y yo no vine a ver a nadie”, demostrando que la debilidad no es parte de su personalidad.

Furia es la participante más famosa de este Gran Hermano.

Furia es deportista, entrenadora y creadora de contenido en redes. Igualmente, el trabajo que más le apasiona es el de doble de riesgo. “El momento más importante de mi vida fue tirarme del piso 21 de un edificio en Puerto Madero”, relató Juliana. Además, contó que tuvo dos parejas mujeres y dos hombres, remarcando su apertura mental a la hora de entablar relaciones amorosas. “Soy una persona romántica, soy demasiado graciosa”, expresó en su casting.

La relación de Furia de Gran Hermano con su familia

Algunos participantes de Gran Hermano dejan al descubierto sus historias de vida, tanto en el ingreso como en el transcurso de sus días adentro de la casa. Sin embargo, Furia no habló demasiado sobre su vida personal y lo poco que se conoce es por una charla que tuvo con Joel. Abriendo su corazón, la polémica concursante reveló que vivió una fuerte decepción por parte de sus hermanos, tras la muerte de su padre.

“Yo saqué familia de mi casa, pagué todos los impuestos, no dejé ninguna deuda. A mí me hicieron concha, yo creo que hoy estoy acá porque me porté bien en la vida. Me hicieron mierda, básicamente la vida dijo vamos a darle una buena”, expresó Furia durante la charla. Además, reveló que su hermana es quien se hace cargo de sus asuntos fuera del reality, pero que le adelantó que no irá a verla ni se expondrá en los medios.

Mirá el video de Furia peleando con El Paisa en Gran Hermano