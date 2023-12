La exmanager de Canserbero confesó su asesinato

La ex mánager de Canserbero, Natalia Améstica, confesó haber matado al rapero venezolano el 19 de enero de 2015. La noticia fue confirmada en conferencia de prensa por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

En un primer momento se creyó que el cantante asesinó a Carlos Molnar y se suicidó tirándose de un décimo piso

En noviembre habían exhumado los restos de Tirone González como parte de una investigación, al igual que el cuerpo del músico Carlos Molnar, quien fue hallado en el mismo departamento donde estaba Canserbero.

Ahora, la mujer confesó que le dio un té con alpram (una tableta de 0.5 mg) para dormir y apuñalar a Canserbero y Molnar.

"Él -su pariente- llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del Sebin, los cuales desconozco su nombre.

Canserbero, Tirone José González Orama, nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas

Ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN", aseguró la ex mánager en el video.

"El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio", agregó Améstica.

Natalia Améstica confesó el asesinato de Canserbero.

"Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado listas los funcionarios del SEBIN", continuó. Canserbero fue un rapero, compositor y cantante muy importante de Venezuela

"Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo, la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso", cerró.

¿Quién fue Canserbero?

Tirone José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas. Fue un rapero, compositor y cantante muy importante de Venezuela. Conocido en el ambiente musical como Canserbero, fue considerado el mejor rapero en español por la revista Rolling Stone.

Durante su corta y gran carrera, lanzó dos álbumes de estudio: Vida (2010) y Muerte (2012), respectivamente, con varias canciones destacadas, como Pensando en ti, ¿Y la felicidad qué?, C’est la mort, Maquiavélico, Jeremías 17-5.