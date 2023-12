Así lucía Luis Miguel a sus 22 años cuando ganó los “Premios Eres”

En la década de los 90, la revista mexicana “Eres” era la máxima referencia del público juvenil de aquellos años, que en sus portadas aparecían los mejores artistas de aquella época. Para sumar prestigio, la editorial organizó la noche de los “Premios Eres”, y en su edición del año 1992, Luis Miguel, con tan solo 22 años de edad, se impuso a grandes exponentes de la industria musical.

Luis Miguel, que ya estaba consolidado como artista, protagonizó una gran noche sobre el escenario, venciendo a otros cantantes que también pujaban por llevarse el galardón. Los afortunados que estaban presentes fueron testigos de una noche inolvidable.

En 1992, Luis Miguel arrasó en los "Premios Eres". Foto: Internet

Por aquellos años Luis Miguel ya era un artista que arrasaba en sus giras llenado estadios en sus presentaciones en varias ciudades de México y Latinoamérica. El artista pasaba por uno de sus mejores momentos promocionado sus discos "Luis Miguel: 20 años" (1990) y "Romance: En Vivo" (1991).

La noche en la que ganó los “Premios Eres”, Luis Miguel subió al escenario luego de su presentación y agradeció al equipo de producción, los técnicos y músicos, así como también tuvo palabras amables y generosas para reconocer la calidad artística de sus oponentes.

Luis Miguel y Armando Manzanero formaron una dupla brillante. Foto: Internet

Luis Miguel superó a Cristian Castro y Alejandro Sanz como mejor cantante

Luis Miguel atravesaba un gran momento profesional por aquellos años, y en la noche donde se reconocía a los artistas de habla hispana, el intérprete de “La Incondicional” le ganó en la categoría “Mejor Cantante” a Cristian Castro, quien había lanzado su disco “Agua nueva”, y a Alejandro Sanz, que promocionaba su álbum “Pisando fuerte”.

"Muchas gracias, en esta ocasión quiero agradecer a Televisa, a la revista Eres, a ustedes y al público que votaron a través de la revista y gracias por quererme", expresó Luis Miguel en medio de una ovación.

Mira el video

"Romance" gana el premio a mejor disco

Sin lugar a dudas, la dupla Luis Miguel y Armando Manzanero fue una gran acertada, ya que su disco “Romance” logró un éxito mundial sin precedentes, ganando numerosos premios en todo el planeta, como ocurrió en el evento organizado por la revista “Eres”, donde también se llevó el galardón a “Mejor Disco”.

"Es una muy buena noche y no me esperaba que iba a haber esta respuesta tan bella. Este trofeo significa la colaboración de mi productor, Armando Manzanero, también de Bebu Silvetti que fue una de las personas más importantes de este disco. También que estas canciones forman parte de hoy, son bellas y seguirán siendo bellas y por eso seguiré grabándolas porque me siento identificado con ellas. Gracias por apoyar la buena música", dijo Luis Miguel en aquella noche de 1992 cargada de emociones.