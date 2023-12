Rocío Guirao Díaz vende mallas y dejó en shock a sus seguidoras con el precio

Afianzada en su nueva vida en Miami, Rocío Guirao Díaz se convirtió en emprendedora en el último tiempo y ahora comercializa trajes de baño, que ya están disponibles en la Argentina, aunque el precio realmente generó impacto.



La modelo y profesora de yoga lució sus propios diseños en las redes sociales y anunció muy feliz la llegada al país. “Ya disponible para toda la Argentina”, comentó, invitando a sus seguidoras a ingresar a la página oficial.

Los trajes de baño de Rocío Guirao Díaz. Foto: @rocioguiraodiaz.



Lógicamente, sus fans sintieron la curiosidad y el interés por comprar las mallas, pero se encontraron con que los precios son realmente muy elevados. Si bien las piezas pueden adquirirse por separado, armar una bikini cuesta alrededor de 70 mil pesos.



En cuanto a los diseños, el más llamativo fue uno de inspiración retro, de color negro liso de corpiño triangular con breteles finos y bomba tiro alto, con frunces y tiritas. El valor para este tipo de trajes de baño asciende a los 96 mil pesos.



Hace un tiempo, Rocío Guirao Díaz explicó por qué decidió instalarse definitivamente en Miami. “No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad es que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinden mucho más”, comentó.

“No todo pasa por la plata. Hay cosas que no querés hacer. Hoy me rinde más quedarme en casa y generar mi contenido fitness y vender mis cosas. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, agregó.



“Me siento feliz de haber arrancado con este camino que recién empieza. Gracias a mis ‘yoga teachers’ por ser una enorme fuente de inspiración”, aseguró Rocío Guirao Díaz, alejada totalmente de la televisión y, por lo pronto, de la Argentina.