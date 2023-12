Cuál es el documental de Netflix que hizo romper en llanto a Jimena Barón

Profundamente conmovida, Jimena Barón se mostró envuelta en lágrimas en sus redes sociales al hablar de un inspirador documental de Netflix que es de gran utilidad para quienes buscan superarse día a día.



Se trata del documental de Sylvester Stallone, que la plataforma de streaming estrenó el pasado 3 de noviembre. La película está dirigida por Thom Zimmy, que buscó reconstruir el principio de la vida del reconocido actor.



En la historia se cuenta cómo Sylvester Stallone se crió con un padre muy autoritario y violento, a quien, además, tenía que rendirle cuentas y cumplir con cada una de sus demandas. En ese contexto adverso, logró salir adelante y cumplir sus metas.



“Recomiendo mucho el documental de Sylvester Stallone. Rocky es una película que escribió él porque nadie le tenía fe. Entonces escribió su propia película que, incluso, la productora ofreció pagarle para que, por favor, no la protagonizara. Nadie daba un mango. Él sí. Amor propio y cómo canaliza sus mambos en el arte. Hermosos”, expresó Jimena Barón.



“Chicos, no puedo. No sé qué me pasó con lo de Rocky. Bueno, véanla. Es un chabón que yo no sabía la historia de que él había escrito Rocky. Es una película que me destruyó y que yo la vi cuando tuve que hacer de boxeadora en Sos mi Hombre”, agregó la actriz y cantante, con lágrimas en los ojos.

Jimena Barón, emocionada con el documental de Sylvester Stallone.



“Es un tipo por el que nadie daba un mango. Es un horror el rechazo de sus padres, cómo lo abandonan y todo eso lo terminó usando como combustible para continuar. Me resultó muy emocionante”, explicó Jimena Barón.



Asimismo, la actriz agregó qué detalle le impactó más del documental de Sylvester Stallone. “Este documental habla del tiempo. Él siente que nació antes de ayer y tiene ¡77 años! Eso me da un poco de miedo a la edad mía, que tengo 36”, sostuvo.