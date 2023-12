Ulises Jaitt mostró pruebas de cómo lo vigilan todo el día en su propia casa

Ulises Jaitt transita un tormentoso presente. El mediático recurrió a la Justicia con el fin de denunciar una hostigamiento a la que pretende darle un punto final y a la que considera que se encuentra relacionada con la investigación sobre la muerde de su hermana Natacha.

Luego de recurrir a la ley, Ulises Jaitt decidió realizar una denuncia pública sobre el situación que padece en la actualidad. Por medio de redes sociales, el famoso se animó a exteriorizar sus sensaciones y compartir con sus seguidores este episodio particular que lo angustia.

“Acabo de hacer la denuncia en la comisaría vecinal 12 C de Villa Urquiza, me habían dicho que estaban observando el frente de la casa donde vivo. Hoy se pusieron a filmar directamente la fachada”, explico Ulises Jaitt junto a una filmación, en la que se observa a una persona observándolo parado frente a su hogar.

Tras poner en evidencia este panorama escalofriante que vive día tras día, el hermano de Natacha manifestó el posible motivo de este espionaje. “Estoy investigando la muerte de Natacha, si me pasa algo ya saben. Fue esta mafia”, aseguró el mediático.

Lo cierto es que no es la primera vez que Ulises se muestra preocupado por su seguridad personal y lo expresa en el universo digital. Meses atrás, realizó una perturbadora publicación que puso en alerta a sus fanáticos. “Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”.

“En la causa hay una corrupción tremenda. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada. Se tomó declaración testimonial solamente cuando pasó lo de Natacha y nada más”.

En este contexto de temor, Ulises intenta no retraerse y mantenerse firme para lograr avanzar con la causa sobre la muerte de su hermana que tantos interrogantes dejó. A pesar de las inconsistencias en el hecho, hasta el momento no lograron esclarecer el caso.