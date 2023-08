Ulises Jaitt acusó a Mariana Fabbiani de burlarse de su hermana Natacha: "Miren cómo..."

Tras la apertura de la tablet de Natacha Jaitt, su muerte en dudosas circunstancias volvió a ser foco en los medios y también en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani. Sin embargo, hay alguien que desde el minuto uno se plantó en contra: Ulises Jaitt, el hermano de la modelo fallecida en febrero de 2019.

Luego de expresar su enojo ante un móvil de Socios del espectáculo porque no lo convocaron al estudio para hablar de su hermana, Ulises Jaitt volvió a estallar, ahora en Twitter, al advertir que en el ciclo de Mariana Fabbiani se burlan de Natacha.

Ulises le declaró la guerra al programa de América por un comentario irónico que deslizaron Martín Candalaft y Ceferino Reato sobre las denuncias públicas que hacía Natacha Jaitt que provocó las risas de los tres, incluida la conductora.

"Miren cómo se burlan, descalifican, subestiman y se ríen de Natacha con Mariana Fabbiani los nefastos de Candalaft y Reato, para descalificar a Natacha, una mujer que no se puede defender. No se pierdan las risas de la feminista conductora contra una mujer asesinada”, lanzó Ulises, indignado.

¿Qué habían dicho en el piso sobre la modelo que denunció pedofilia? "Por las conclusiones del informe, ella tenía una especie de modus operandi cuando comunicaba. Hay muchos tuits de Natacha, que son levantados con información y demás, y hay mensajes que ella mandaba, pero antes de mandarlos, realizaba búsquedas en internet sobre el tema", dijo Candalaft.

Y el periodista aclaró: "Iba sacando información de internet y luego la publicaba como si fuese propia, tanto en tuits como en mensajes que ella mandaba". "Como los periodistas", acotó Ceferino Reato, y rió, contagiando a Fabbiani. Y Candalaft remató: "Hay que ver que tipo de periodistas…".

La indignación de Ulises Jaitt contra DDM

"Lo de El Diario de Mariana la verdad es que me pareció nefasto, tratar así un tema tan delicado, de una mujer que murió en condiciones espantosas. Yo estoy investigando, todos me escuchan cómo denuncio corrupción, como digo que trucharon la autopsia, que hay un policía que fue parte del plan, que cajonearon la causa", había dicho un día antes Ulises ante el móvil de Socios.

Y agregó: "Si vas a tocar un tema tan delicado, tiene que ser con el familiar que investiga, que soy yo, ahí presente. Por una cuestión de respeto, y tampoco me consultaron si podían dar información de charlas de Natacha con un periodista por unas cuestiones de salud". Ulises Jaitt sostiene que a su hermana Natacha la mataron. Twitter Ulises Jaitt

Luego, el comunicador acusó a la conductora de manejar una “doble moral”: "Fabbiani cuestionó a Lanata que estuvo mal en dar la información de la salud de Wanda Nara, pero a Candalaft no lo cuestionó cuando estaba hablando de la salud de Natasha. No lo cuestionó, no preguntó si me pidió permiso para dar esa información. Entonces... ¿cómo es, Marianita? ¿Cómo es? ¿Es una moral selectiva, la tuya?".