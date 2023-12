La increíble razón por la que se divorció Jorge Rial de Romina Pereiro

Suena a prehistoria, a un acontecimiento que sucedió hace miles de años. Empero, el divorcio de Jorge Rial con Romina Pereiro se produjo recientemente y sobre todo dejó un halo de misterio a su alrededor, dado que jamás se especificaron los factores que impulsaron a ese quiebre.

Ambos famosos optaron por transitar todo ese ruido mediático con pie de plomo y evitando las declaraciones estridentes. Más allá que el creador de Intrusos rehizo su vida amorosa con la escritora colombiana María del Mar Ramón, acaba de quitarle el velo a esa incógnita de su separación con Romina.

Resulta que Jorge narró algunas infidencias de lo que sucedía en la intimidad de la relación con Pereiro. Todo se produjo en el contexto de su programa de C5N, cuando los panelistas se pisaban unos a otros con el tono de voz muy elevado e insoportable.

Ahí, Rial detuvo todo ese lío y bramó: "¡Me separé para que no me griten!. Una declaración resonante, que infiere a probables comportamientos de su ex que no le agradaban. No obstante, intentó especificar que se trataba de una especie de chiste.

Luego, el periodista volvió a ahondar en esa situación, ya que exteriorizó: "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa... ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto".

Y como si fuese poco, Rial acumuló más indicios del motivo que lo impulsó a divorciarse al manifestar: "Pero no... ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo!”.

Para terminar de redondear el concepto y clarificar que evidentemente algo sucedía en la convivencia con la nutricionista, Rial exclamó: “Encima, ¡de ustedes no me puedo separar!".