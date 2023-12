Jimena Barón bancó con todo a Lali Espósito tras las críticas por expresarse contra Milei

Lali Espósito atravesó un foco de tormenta, con una oleada de críticas que se amontonaron en las redes sociales al manifestarse públicamente en las elecciones presidenciales. Ese fenómeno generó repercusiones de todo tipo, así como la reciente defensa a ultranza de Jimena Barón.

La autora de La Cobra decidió exteriorizar su banca a su colega por esas recriminaciones en las que cayó de parte de un sinfín de usuarios de plataformas digitales. En una entrevista con LAM, el cronista le preguntó: “Vos que estás muy expuesta en las redes ¿Intentas no manifestarte de manera política? Le pasó a Lali que puso manifestaciones en contra del actual presidente, y en las redes se los achaca”.

Ante la consulta, la actriz decidió iluminar con total sinceridad su pensamiento sobre Espósito y fundamentó con solvencia: “Yo creo que hay modas de golpear. Me parece que Lali salió a defender algo que ella sentía, que quería defender y me parece perfecto”.

En cuanto al tenor de los mensajes agraviantes en contra de Lali, Jimena razonó: “Le han dado injustificadamente. Es una mujer que trabaja desde que tiene, no se…tres meses. Le están diciendo cosas que no se merece que no es verdad porque es una laburante. Me parece horrendo”.

Respecto a su modo personal de abordar este tipo de situaciones que se cuecen en las redes sociales, Barón reflexionó con honestidad la manera en que se maneja sobre cuestiones políticas: “Me llevó a tener una postura mucho más neutral, porque no tengo ganas de recibir agresiones”.

Barón defendió a Lali de las críticas recibidas.

Y también cerró con otra confesión del método que ejecuta en la actualidad sobre los posteos: “No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan y yo aprendí a cuidarme en ese sentido, y elegir mis guerras. Antes salía a por todo a decir lo que pensaba, y me vivía morfando mucha violencia pero ahora cuando siento que no hay algo importante y trascendental para decir, no opino”.