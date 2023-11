El conmovedor gesto que tuvo Jimena Barón con una fanática de Taylor Swift

Argentina se revolucionó en estos últimos días con la llegada de Taylor Swift. La cantante de pop anunció a comienzos de junio su visita por primera vez al país y las entradas se volaron en cuestión de segundos.

A raíz de esta situación, muchos seguidores de la artista no lograron conseguir un ticket para poder ir a verla. Hubieron fanáticos que hicieron hasta lo imposible para obtener una entrada.

Las publicaciones en X que hizo la cantante. Créditos: captura de pantalla X @baronjimena.

Pero Jimena Barón apareció el domingo en X para darle una oportunidad a algún "swiftie" que se haya quedado con las ganas de ir al concierto de Taylor Swift. "Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan, así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera Swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? ¡Tengo una entrada!", escribió en la red social.

Y después aclaró: "¡Alguien que NO HAYA IDO! Que se puede acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto".

La artista sorprendió a Mia, quien vendía pulseras para poder ver a Taylor Swift. Créditos: X @baronjimena.

La publicación se llenó de comentarios de seguidores de la cantante norteamericana que le pidieron a "La Cobra" poder ir al show. Finalmente, la afortunada fue Mia, una joven que vendía las "pulseras de la amistad" en el Planetario de Buenos Aires.

La cantante compartió en Instagram (@Jmena) una serie de imágenes junto a la "swiftie" y contó cómo fue la experiencia: "Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada especial fue Mia, una swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras pero no fue suficiente para comprar la entrada. Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias, Mia, y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica".

La "swiftie" le agradeció a Barón. Créditos: Instagram Jmena.

La joven le agradeció a la actriz a través de los comentarios de la publicación. "Hola soy yo. No me va a alcanzar la vida para agradecerte el hermoso momento que me hiciste pasar. Gracias por elegirme a mí y por tenerme en cuenta. No me salen las palabras para describir todo lo que siento, todavía no caigo jaja, muchas, muchas gracias".