¿Hubo engaño? Eva Bargiela confesó que tuvo un romance con Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann

Movilizada por todo el simbolismo de semejante paso en su vida sentimental, Nicole Neumann camina por unos días maravillosos, con la luna de miel que disfruta junto a José Manuel Urcera en Miami, aunque el clima la perjudicó y casi no pudo disfrutar de las playas de arenas blancas.

Mientras la famosa se empapa de amor y de la complicidad con su nuevo marido, en el país se reflotó una vieja historia del pasado intenso del piloto de automovilismo con diversas mujeres. Así se terminó por dilucidar un mito que refería al cruce con Eva Bargiela.

La trama se compone por la casualidad de ese romance que Nikita supo vivenciar con Facundo Moyano, durante una crisis de pareja con Eva. Siempre se especuló que Bargiela también había transitado por un vínculo sentimental con Manu, hasta que se animó a confesarlo.

La revelación del misterio surgió de la propia Eva, que brindó una nota a Socios del espectáculo, en compañía de su amiga Sofía Jujuy Jiménez, y recibió la pregunta picante del cronista: “Este año a vos te metieron con Urcera. A Facundo con Nicole. Se dijo que habías tenido un romance…”.

Lejos de esquivar el tema, de diluirse entre excusas, la blonda habló con total honestidad sobre ese romance con el corredor y manifestó: “Sí, pero pará. Aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”.

Eva reconoció que tuvo una historia con Urcera.

El cronista redobló la apuesta y procuró conseguir más detalles al preguntar: “¿Dónde lo conociste?”. Un poco más incómodo, y probablemente para evitar más repercusiones del caso, Eva solo expresó: “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo. ¿Por qué traés eso acá? No importa el pasado”.