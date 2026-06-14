El fuerte descargo de Juana Tinelli tras la denuncia de violencia de género contra su expareja

Juanita Tinelli compartió un tajante escrito tras la denuncia que realizó contra Bautista Cuiña tras un episodio en un local bailable.

Juana Tinelli es nuevamente noticia luego de una polémica denuncia que realizó contra Bautista Cuiña, su expareja, por violencia de género. El hecho habría ocurrido en un conocido local bailable de la Costanera y en el programa Desayuno Americano contaron todos los detalles.

"Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su expareja. El golpe fue en la cara, sin lesión visible, por el momento", expresó el periodista Carlos Salerno sobre esta situación.

Lo cierto es que la hija de Marcelo Tinelli decidió romper el silencio con un fuerte posteo en redes: "Desde lo más humano, y realmente sin entender cuando escuchás 'queremos saber la verdad', pero no quieren saber la verdad una mier... Quieren opinar".

El fuerte posteo de Juana Tinelli tras la denuncia contra su expareja Captura de pantalla 2026-06-14 134111 Juana Tinelli fue tajante. Foto: Instagram / @juanatinelli1. "Todos saben todo, todos me conocen. Quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano, y convertirlo en mier... como si eso fuera completamente válido", expresó en otra parte del texto.