Eva Bargiela confesó la verdad sobre su vínculo con Facundo Moyano

Hace apenas unos días se supo que Eva Bargiela y Facundo Moyano habían compartido una cena, un mes y medio después de que el dirigente político confirmara que se habían separado, en una entrevista en vivo en televisión.



En una charla con Intrusos, Eva Bargiela habló, en principio, de su paso por el Bailando 2023, certamen del que quedó eliminada en la última semana, luego de haber aspirado a llegar un poco más lejos.

Eva Bargiela habló de su verdadera relación con Facundo Moyano.



“Me hubiese gustado seguir porque lo estaba disfrutando muchísimo. Fue una experiencia inolvidable. Me encantó toda la gente que conocí, pero también es un juego y sé que toca perder, así que está todo bien”, comentó.



Asimismo, Ángel de Brito fue por el otro tema de interés alrededor de la modelo: su estado sentimental, sobre todo después de que se conociera que había tenido un encuentro hace unos días con Facundo Moyano.



“¿Y vos cómo estás? ¿Solita? ¿Acompañada?”, le preguntó el conductor de LAM. “Estoy sola. Estoy muy bien y tranquila”, respondió Eva Bargiela. “Había una foto”, acotó Marcela Feudale, panelista del ciclo de América.

Facundo Moyano y Eva Bargiela.



“No me reconcilié. Esa cena fue una charla que nos debíamos. La verdad es que estoy tratando que la decisión que tengamos que tomar… O sea, nosotros nos casamos. Decidimos compartir la vida y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse”, aclaró Eva Bargiela.



No obstante, Maite Peñoñori le comentó que varios periodistas la habían visto, además, salir de un departamento junto a Facundo Moyano. “¿Sí? No, no me enteré. Sabés que trato de no ver mucho los medios y lo que se dice. Amo la televisión. Veo LAM todas las noches, pero trato de no ver muchas redes porque, a veces, la gente es bastante cruel y perjuiciosa”, sostuvo.