Chiche Gelblung salió de su internación y criticó duramente a Manuel Adorni: "Vergüenza"

Chiche Gelblung finalmente salió del sanatorio Mater Dei tras su problema de salud y no dudó en apuntar contra el jefe de Gabinete.

Chiche Gelblung preocupó a todos luego de un accidente doméstico que terminó en una hospitalización en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Finalmente, el periodista recibió el alta y en una entrevista con Radio del Plata no dudó en criticar a Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete se encuentra en el medio de la tormenta luego de presentar la declaración jurada y también tras una entrevista que brindó en LN+. El conocido conductor decidió hablar de cómo ve la actualidad y fue tajante.

Recordemos que el gobierno de Javier Milei es criticado duramente por los escándalos que lo rodean y Chiche no fue la excepción: "Estoy muy bien, estoy abajo, no puedo subir, pero estoy acá. Estoy en la puerta de la radio. Los extrañé mucho. Estoy muy bien, por suerte", comenzó diciendo.

Chiche Gelblung habló sin filtro sobre el escándalo de Manuel Adorni Su compañero le preguntó sobre la actualidad y las últimas noticias que rodean al país y él fue tajante: "El escándalo Adorni es una vergüenza, los hermanos Macana esos...", sentenció refiriéndose aparentemente a Javier y Karina Milei.