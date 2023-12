Zaira Nara contó cómo está su noviazgo con Facundo Pieres

Zaira Nara, finalmente, decidió blanquear su romance con Facundo Pieres y reveló detalles sobre su vínculo amoroso. Lo cierto es que los rumores del noviazgo con el polista comenzaron a transitar varios meses atrás. Sin embargo, la modelo, por aquel entonces se daba por aludida, sin intenciones de sacar a la luz su intimidad.

Asimismo, cansada de vivir su amor en las sombras, Zaira Nara optó por dejar de ocultarlo y oficializarlo de forma pública. En este sentido, sin tapujos, la hermana de Wanda abrió su corazón y blanqueó su situación sentimental actual.

Respecto a cómo transita su relación con Pieres, la mediática resaltó la alegría que le provoca los inicios de este nuevo vínculo, que la llena de ilusión y enfatizó en la plenitud que siente por haber encontrado un compañero afín. “Increíble que cerremos así el año”, resaltó Zaira Nara durante una entrevista con el programa LAM.

Cuando el conductor, Ángel de Brito le consultó directamente, por su presente con Facundo, la artista aseguró: “Bien, muy bien. Yo tengo una personalidad que, si mirás para atrás en mis relaciones, siempre trato de cuidar un poco mi vida privada y no mezclar”.

“Si bien del otro lado la persona también es conocida a veces se hace difícil porque el trabajo de uno y de otro es estar siempre expuestos. Siempre traté de hacerlo con mis parejas porque algo me tengo que guardar para la intimidad”, explicó la hermana de Wanda.

En este contexto, la modelo dejó en claro que prefiere no exhibir su romance frente a los medios, ya que considera que ciertos aspectos de su privacidad deben mantenerse puertas adentro. “Donde hay cámaras no, donde no hay cámaras sí”, manifestó Zaira.

Por otra parte, la morocha se refirió al futuro de su hermana en el Bailando con las estrellas en Italia y expresó: “Hasta lo que dure, viene bailando muy bien. Recién me contaba que se cayó o la golpearon, no sé qué pasó en un truco y tiene un moretón terrible, pero ella viene re bien. La verdad que llega a la final que termina a fines de diciembre”.