Roberto García Moritán explicó cómo hace para no sentir celos de Vicuña y Pampita

Roberto Moritán y Pampita viven una relación de ensueños dónde el romance se mantiene vigente como el primer día. La pareja consolidó una familia ensamblada bajo un ambiente armonioso en cuál se destaca el amor.

En este contexto, el empresario se refirió a cómo experimenta su unión con la modelo y reveló cómo actúa ante los celos, considerando que Pampita es una de las mujeres más deseadas de nuestro país. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la artista sigue manteniendo un vínculo, por los hijos que tienen en común con su ex esposo, Benjamín Vicuña.

Durante una entrevista con el programa Mañanísima, Estefi Bernardi le preguntó: "¿Sos celoso?". A lo que Roberto García Moritán se sinceró y sostuvo: “No, la verdad es que no. Creo que no podría estar con alguien como Caro si lo fuera”.

“Y ella tampoco me demostró nada. Somos muy prolijos en ese sentido, tratamos siempre de transmitir la confianza necesaria para que no aparezca la situación”, aseguró el empresario demostrando que con la artista forjaron un vínculo sano, dónde las inseguridades no tienen lugar.

Reforzando sus declaraciones, el político agregó: “Además, el amor que uno se tiene y el día a día te termina generando garantías que blindan la relación, así que no”.

Por otro lado, en las últimas entregas de los Premios Martin Fierro, Pampita conmovió al público al dedicarle tiernas palabras a su esposo tras recibir la estatuilla de oro en el ámbito de la moda. " Me diste la familia hermosa que soñé tener", comenzó con su discurso la modelo.

“A vos que sabes lo que es para mí llegar y tener alguien que me acompañe para comer, charlar el día y que me escuche mis cosas. Para mí significa un montón tener ese amor y mi corazón cuidado. Me permite ser mejor. Tu amor me hace grande”, culminó la conductora.