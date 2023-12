Benjamín Vicuña habló de los rumores de romance con Griselda Siciliani

Desde hace unos días comenzó a circular un fuerte rumor que indica que Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani estarían viviendo una especie de romance, además de compartir varios trabajos.



Sucede que el actor chileno y la actriz están compartiendo mucho tiempo juntos últimamente por una serie y una obra de teatro. De este tema, estuvieron hablando en Intrusos, más precisamente Laura Ubfal.



Fue la periodista quien contó que Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani forman parte de la nueva producción de Adrián Suar para Netflix, una comedia que consta de episodios de media hora. Justamente, en un evento de presentación en el Planetario, Intrusos habló con el actor.



Allí, Benjamín Vicuña contó que, luego de muchos viajes laborales, decidió instalarse en Buenos Aires por un buen tiempo con motivo de los ensayos de una obra de teatro que también produce Adrián Suar y en la que también estará Griselda Siciliani.



“Es una obra espectacular y quiero estar muy fuerte para el año que viene”, comentó el actor chileno, quien después de muchísimo tiempo volvió a estar involucrado en rumores de romance.

Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani.



En cuanto a la pregunta sobre si estaba teniendo mucho trabajo con Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña respondió: “Con Griselda, mucho. Bueno, no mucho. Coincidimos en estos dos proyectos y la verdad es que es una compañera con la que, ya sacamos las cuentas, hace 10 años que hicimos Farsantes y con la que tengo la mejor. El otro día la fui a ver al teatro a Pura Sangre”.



Asimismo, sobre la insistencia del cronista de Intrusos, el actor salió airoso con una broma. “Sería un trío entonces, porque está Adrián también. No sean machistas, no tracemos. Podemos tener amigas y compañeras. Te estás anticipando, no pasa nada”, contestó.